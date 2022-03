Zwei Totalschäden, nachdem 54-Jähriger auf Gegenfahrbahn gerät

Am Montagvormittag kommt es in Möttingen zu zwei Totalschäden. Ein Autofahrer ist auf die Gegenfahrbahn geraten.

Ein 54-Jähriger hat seinen Wagen auf der Romantischen Straße in Möttingen in Richtung Nördlingen am Montagvormittag gegen 11.20 Uhr aus bisher unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn gesteuert. Dabei fuhr er gegen die Hinterachse eines entgegenkommenden Wagens einer 40-Jährigen.

Nach Angaben der Polizei wurde der entgegenkommende Wagen auf die Gegenfahrbahn geschleudert und kam dort zum Stehen. Der 54-Jährige fuhr auf der eigenen Gegenfahrbahn weiter und wurde erst durch eine Mauer eines Gartenzauns gestoppt.

Verletzt wurde laut Polizeibericht keiner der beiden Unfallbeteiligten. Durch den Zusammenstoß mussten beide Fahrzeuge aber aufgrund Totalschadens abgeschleppt werden. (AZ)

