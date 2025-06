Elektronisches Bauteil von Mofa gestohlen

Ein 15-Jähriger stellte am Freitagabend zwischen 20 Uhr und 20.30 Uhr sein Mofa in der Raiffeisenstraße nahe des Messgeländes ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass ein bislang unbekannter Täter die Verkleidung des Mofas abmontiert und ein elektronisches Bauteil entwendet hatte. In der Folge war das Fahrzeug nicht mehr startfähig. Welches Bauteil genau gestohlen wurde, ist bislang unklar. Der entstandene Schaden wird auf etwa 50 Euro geschätzt. (AZ)

Bauteil Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Raiffeisenstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis