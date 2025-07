Drogen und fehlender Führerschein: Mofafahrer in Wallerstein ertappt

Die Polizei hat in Wallerstein einen Mofafahrer ertappt, der sich gleich dreier Vergehen schuldig gemacht hatte. Laut Polizeibericht geriet der 34-Jährige am vergangenen Dienstag, gegen 14 Uhr, in eine Verkehrskontrolle in der Hauptstraße. Dabei stellten die Polizisten fest: Der Mann hatte Drogen genommen, besaß keinen Führerschein und sein Mofa war frisiert. Die Weiterfahrt wurde ihm verboten, außerdem wird nun gegen ihn ermittelt. (AZ)

