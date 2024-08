Gefährliches Fundstück: Molotow-Cocktail auf Marienhöhe entdeckt

Einen Molotow-Cocktail haben Einsatzkräfte am Donnerstag auf der Marienhöhe gefunden. Wie die Polizei mitteilt, hat eine Spaziergängerin am Donnerstag eine noch leicht qualmende Feuerstelle vor einer Parkbank gesehen. Sie löschte diese sofort mit Wasser und informierte vorsorglich Feuerwehr und Polizei. Die Einsatzkräfte fanden einen selbstgebauten Molotow-Cocktail, Anzündhölzer und Teile eines Benzinkastens. Es wurde eine etwa einen halben Quadratmeter große Rasenfläche abgebrannt. Glücklicherweise griff das Feuer nicht auf das unmittelbar angrenzende Waldstück über. Nach Angaben der Polizei fand die Tat vermutlich bereits am Mittwoch statt. Wie Stadtbrandinspektor Marco Kurz auf Nachfrage mitteilt, hat das Feuer wohl die ganze Nacht vor sich „hingeglimmt“. Dadurch, dass es in letzter Zeit wenig geregnet habe und allgemein alles trocken sei, könne sich schnell ein Flächenbrand entwickeln.

Ein Molotow-Cocktail bestehe aus einer Flasche, gefüllt mit einer brennbaren Flüssigkeit und Material, das als Docht diene, erklärt Kurz. Das könne ein Stück Stoff oder Papier sein. Normalerweise werde die Flasche dann geworfen, wodurch das Glas zerbricht.

Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dem oder den Tätern und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen.