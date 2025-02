Unfall in Enkingen: Mopedfahrer flüchtet nach Kollision mit Grundstücksmauer

In der Grosselfinger Straße in Enkingen hat sich laut Polizei zwischen Samstag, 19 Uhr und Sonntag, um 10 Uhr ein Unfall ereignet. Ein bislang unbekannter Moped-Fahrer kam von der Fahrbahn ab, stieß gegen eine Grundstücksmauer, durchstieß danach einen Rosenbusch und prallte schließlich an einen geparkten Pkw. Statt sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern, flüchtete der Fahrer. An der Unfallstelle wurden Fahrzeugteile einer Simson gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer dieses Fahrzeugs für den Unfall verantwortlich ist. Hinweise nimmt die Polizei Nördlingen unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

