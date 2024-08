Motorradfahrer stürzt beim Bremsen an Ampel

Ein 31-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstag von seinem Fahrzeug gestürzt, als er an einer Ampel anhalten musste. Das hat die Polizei mitgeteilt. Der Mann bremste zu stark mit dem Vorderrad, so dass er über sein Motorrad zu Boden stürzte. Dabei erlitt er leichte Verletzungen an der Schulter und dem Fußgelenk. Er wurde sofort ärztlich versorgt. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. (AZ)

