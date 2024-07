Unfall bei Hohenaltheim: 62-Jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagnachmittag bei Hohenaltheim ereignet. Ein 62-jähriger Motorradfahrer war auf der Kreisstraße DON9 von Mönchsdeggingen kommend in Richtung Hohenaltheim unterwegs. Dabei kam ihm eine 18-jährige Autofahrerin entgegen, welche gerade einen vor ihr fahrenden Pkw überholen wollte. Die 18-Jährige versuchte noch nach rechts auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß mit dem Motorrad nicht mehr verhindern. Der 62-Jährige kam zu Fall und rutschte etwa 50 Meter über den Asphalt. Dabei wurde er schwer verletzt und kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von geschätzt etwa 6500 Euro.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Hohenaltheim und Mönchsdeggingen unterstützten mit etwa 25 Kräften beim Absichern und Säubern der Unfallstelle sowie der Umleitung des Verkehrs. (AZ)