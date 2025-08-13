Unfall auf der B466: Klein-Lkw streift Motorradfahrer

Auf der B466 ist es am Mittwochmorgen bei Löpsingen gegen 4.45Uhr zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war ein 28-Jähriger mit seinem Motorrad auf der B466 von Oettingen kommend in Richtung Nördlingen unterwegs. Kurz vor Nördlingen stellte er fest, dass der linke Außenspiegel an seinem Motorrad fehlt, weshalb er umdrehte, um die Strecke danach abzusuchen. Kurz vor Löpsingen wurde er von einem Fahrzeug überholt, welches den Sicherheitsabstand nicht eingehalten hatte und den 28-jährigen an der linken Schulter streifte. Er stürzte daraufhin von seinem Motorrad und verletzte sich leicht. Bei dem Verursacherfahrzeug handelte es sich um einen Klein-Lkw bis 7,5 t. Der Fahrer hatte an der Kreuzung Höhe Löpsingen kurz angehalten, dann jedoch seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09081/29560. (AZ)

