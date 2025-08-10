Motorradfahrer erfasst Reh frontal: 20-Jähriger muss ins Krankenhaus

Ein Unfall hat sich am Samstag gegen 23 Uhr auf der Kreisstraße von Stillnau in Fahrtrichtung Rohrbach ereignet. Dort war ein 20-jähriger Motorradfahrer unterwegs, als plötzlich ein Reh auf die Straße rannte und der Motorradfahrer es frontal erfasste, wie es im Polizeibericht heißt. Der Motorradfahrer erlitt hierbei Verletzungen, weshalb er ins Krankenhaus gebracht werden musste. (AZ)

