Motorradfahrer kollidiert mit Reh: 20-Jähriger verletzt ins Krankenhaus eingeliefert

Mönchsdeggingen

Motorradfahrer erfasst Reh frontal: 20-Jähriger muss ins Krankenhaus

Auf der Kreisstraße von Stillnau nach Rohrbach kollidiert ein Motorradfahrer mit einem Reh. Der Mann muss im Krankenhaus behandelt werden.
    Nach dem Sturz wurde ein Motorradfahrer ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)
    Nach dem Sturz wurde ein Motorradfahrer ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

    Ein Unfall hat sich am Samstag gegen 23 Uhr auf der Kreisstraße von Stillnau in Fahrtrichtung Rohrbach ereignet. Dort war ein 20-jähriger Motorradfahrer unterwegs, als plötzlich ein Reh auf die Straße rannte und der Motorradfahrer es frontal erfasste, wie es im Polizeibericht heißt. Der Motorradfahrer erlitt hierbei Verletzungen, weshalb er ins Krankenhaus gebracht werden musste. (AZ)

