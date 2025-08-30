Motorradfahrer stürzt bei Geschwindigkeitskontrolle

In Reimlingen ist am Freitagnachmittag kurz nach 16 Uhr ein 57-jähriger Motorradfahrer bei einer Geschwindigkeitskontrolle zwischen Nördlingen und Möttingen gestürzt. Der Mann bremste stark ab, woraufhin sein Motorrad ausbrach, zu Boden ging und an den Fahrbahnrand schlitterte. Der Fahrer wurde leicht verletzt, am Motorrad entstand ein Schaden von rund 3000 Euro. Die Messeinrichtung löste nicht aus, weshalb der Motorradfahrer offenbar nicht zu schnell unterwegs war. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Reimlingen im Einsatz. (AZ)

