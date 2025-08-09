Motorradfahrer stürzt nahe Fremdingen und muss ins Krankenhaus

Ein Senior erlitt am Freitagnachmittag bei einem Motorradunfall leichte Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werde. Nach Polizeiangaben passierte das Unglück gegen 16.55 Uhr. Der 72-Jährige war mit seiner Maschine auf der Ortsverbindungsstraße von Frankenhofen nach Seglohe unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle und stürzte.. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. (AZ)

