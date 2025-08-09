Icon Menü
Motorradfahrer stürzt in Frankenhofen: 72-Jähriger verletzt ins Krankenhaus eingeliefert

Fremdingen

Motorradfahrer stürzt nahe Fremdingen und muss ins Krankenhaus

Der 72-Jährige verliert in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Rund 1500 Euro Sachschaden.
    Die Polizei hatte es mit einem verunglückten Motorradfahrer zu tun. Der Mann zog sich leichte Verletzungen zu. Foto: Stefan Puchner/dpa, Symbolfoto

    Ein Senior erlitt am Freitagnachmittag bei einem Motorradunfall leichte Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werde. Nach Polizeiangaben passierte das Unglück gegen 16.55 Uhr. Der 72-Jährige war mit seiner Maschine auf der Ortsverbindungsstraße von Frankenhofen nach Seglohe unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle und stürzte.. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. (AZ)

