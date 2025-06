Motorradfahrer bei Unfall auf B25 schwer verletzt

Ein Unfall hat sich am Samstag gegen 12.50 Uhr auf der B25 bei Fremdingen ereignet. Ein 63-jähriger Kradfahrer fuhr auf der Bundesstraße von Nördlingen kommend in Fahrtrichtung Dinkelsbühl. Kurz vor der Landkreisgrenze stürzte der Motorradfahrer laut Polizeibericht alleinbeteiligt ohne Fremdeinwirkung. Hierbei verletzte sich dieser so schwer, dass er mit dem Rettungsdienst nach Nördlingen ins Krankenhaus gebracht wurde. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, welcher den Notarzt an die Unfallstelle brachte. Wie es zu dem Sturz kam, sei noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme gesperrt. Eine Umleitung wurde durch die örtliche Feuerwehr eingerichtet. Das Krad musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro. (AZ)

Icon Galerie 7 Bilder Ein Motorradfahrer stürzt alleinbeteiligt, ein Hubschrauber ist im Einsatz. Die Bilder von der Unfallstelle.