Motorradfahrer tritt nach Streit gegen ein Auto und fährt davon

Ein Streit zwischen zwei Männern ist am Freitagnachmittag in Oettingen eskaliert. Gegen 16.20 Uhr überholte ein Motorradfahrer in der Schloßstraße in Oettingen ein Auto und bremste das anschließend aus. Danach kam es zu einer Diskussion zwischen den beiden Männern. Der Motorradfahrer beschimpfte und beleidigte den 66-jährigen Autofahrer. Bevor er dann mit seinem Motorrad weiterfuhr, trat er mit dem Fuß noch gegen die Fahrertüre, wo eine Delle entstand. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Das Kennzeichen des Motorrads ist laut Polizei bekannt, die Ermittlungen zur Person laufen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0 weiter entgegen. (AZ)

