Ein Motorradfahrer ist in Neresheim auf ein Auto aufgefahren. Laut Polizeibericht ereignete sich der Unfall am Freitag, gegen 15 Uhr, in der Frankenstraße. Der 55-jährige Motorradfahrer fuhr auf den Mercedes einer 45-Jährigen auf und verletzte sich leicht. An dem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro, an dem Mercedes in Höhe von rund 1000 Euro. (AZ)

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sachschaden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis