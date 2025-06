Kradfahrer gerät auf Gegenfahrbahn und kollidiert mit Transporter

Ein Unfall hat sich am Samstagnachmittag gegen 15.40 Uhr bei Kleinsorheim ereignet. Ein 32-Jähriger fuhr mit seinem Krad auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Ziswingen und Kleinsorheim. In einer Rechtskurve kam er laut Polizeiangaben zu weit nach links und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Transporter. Der Kradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt. Das Krad war nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beträgt etwa 12.500 Euro. (AZ)

