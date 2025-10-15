Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
  • Service
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Motorradunfall bringt 74-Jährigen und Beifahrerin ins Krankenhaus

Kirchheim am Ries

Motorradfahrer stürzt: 74-Jähriger und seine Sozia kommen ins Krankenhaus

Ein Motorradunfall hat sich in Kirchheim am Ries ereignet. Ein Motorradfahrer blieb dabei am Bordstein hängen.
    • |
    • |
    • |
    Der Mann und seine Begleiterin wurden ins Krankenhaus gebracht.
    Der Mann und seine Begleiterin wurden ins Krankenhaus gebracht. Foto: Stephan Jansen, dpa (Symbolbild)

    Ein Unfall hat sich am Dienstag gegen 13.45 Uhr bei Kirchheim am Ries ereignet. Ein 74-jähriger Motorradfahrer fuhr auf der Landstraße 1060 von Benzenzimmern in Richtung Dirgenheim. Beim Abbiegen blieb der Fahrer mit seinem Motorrad am Bordstein hängen und stürzte, wie es im Polizeiericht heißt. Hierbei wurden der Motorradfahrer und seine 67-jährige Sozia leicht verletzt. Beide wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden