Motorradfahrer stürzt: 74-Jähriger und seine Sozia kommen ins Krankenhaus

Ein Unfall hat sich am Dienstag gegen 13.45 Uhr bei Kirchheim am Ries ereignet. Ein 74-jähriger Motorradfahrer fuhr auf der Landstraße 1060 von Benzenzimmern in Richtung Dirgenheim. Beim Abbiegen blieb der Fahrer mit seinem Motorrad am Bordstein hängen und stürzte, wie es im Polizeiericht heißt. Hierbei wurden der Motorradfahrer und seine 67-jährige Sozia leicht verletzt. Beide wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)

Kirchheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Motorradunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis