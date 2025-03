Autofahrerin übersieht Bikerin: 21-Jährige wird leicht verletzt

Ein Verkehrsunfall hat sich am Samstag in der Industriestraße in Wassertrüdingen ereignet. Eine 21-Jährige befuhr mit ihrem Motorrad die Industriestraße in Richtung Opfenrieder Straße. Eine 22-Jährige wollte mit ihrem Pkw rückwärts ausparken. Hierbei übersah sie laut Polizeibericht die Motorradfahrerin, die nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge. Durch den Aufprall verletzte sich die Motorradfahrerin leicht an den Beinen und am Hals. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Gesamthöhe von mindestens 8000 Euro. (AZ)

