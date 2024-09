Motorradfahrer stürzt zwischen Ederheim und Christgarten

Ein Motorradfahrer ist am Sonntag, gegen 15.10 Uhr, zwischen Ederheim und Christgarten in einer Kurve gestürzt. Das teilt die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mit. Der 21-Jährige wurde bei dem Unfall mittelschwer verletzt, er musste mit dem Hubschrauber ins Uniklinikum nach Augsburg geflogen werden. An seinem Motorrad entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Ein anderes Fahrzeug war nicht beteiligt, so die Polizei.

