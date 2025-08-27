Mountainbike wird aus Hofraum im Ries gestohlen

Ein Fahrrad ist am 20. August im Ries gestohlen worden. Das berichtet die Polizei am Mittwoch. Das grün-orangefarbene Mountainbike der Marke Cube stand in einem Hofraum in der Pfarrer-Wolpert-Straße in Maihingen und war 450 Euro wert. Es war nicht verschlossen, die Täter schlugen zwischen 9.30 und 19 Uhr zu. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 09081/29560. (AZ)
Maihingen
