Mountainbike-Diebstahl in Maihingen: Polizei sucht Zeugen für Tat am 20. August

Maihingen

Mountainbike wird aus Hofraum im Ries gestohlen

Der Fall ereignete sich bereits am 20. August. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen: Wer hat etwas beobachtet?
    Die Polizei sucht nach einem Rad-Diebstahl in Maihingen nach Zeugen.
    Die Polizei sucht nach einem Rad-Diebstahl in Maihingen nach Zeugen. Foto: Daniel Vogl, dpa (Symbolbild)

    Ein Fahrrad ist am 20. August im Ries gestohlen worden. Das berichtet die Polizei am Mittwoch. Das grün-orangefarbene Mountainbike der Marke Cube stand in einem Hofraum in der Pfarrer-Wolpert-Straße in Maihingen und war 450 Euro wert. Es war nicht verschlossen, die Täter schlugen zwischen 9.30 und 19 Uhr zu. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 09081/29560. (AZ)

