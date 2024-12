Unbekannter stiehlt Fahrrad vor dem Hallenbad

Ein Mountainbike ist am Samstag in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Nördlingen verschwunden. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Diebstahl zwischen 18 und 21 Uhr. Das Mountainbike war vor dem Hallenbad abgestellt und versperrt worden. Es handelt sich um ein Mountainbike Bulls, Typ Sharptail Street in schwarzer Farbe. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf 600 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 09081 29560. (AZ)

