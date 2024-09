Müllauto verliert Felge: Loch in der Hauswand

Ein Müllauto hat in Alerheim am Montag eine Felge verloren. Laut Polizeibericht ereignete sich der Vorfall während der Fahrt, gegen 17.15 Uhr, auf der Appetshofener Straße Richtung ortsauswärts. Während der Fahrt löste sich aus bislang ungeklärten Gründen eine Felge von der Achse, flog durch eine Hecke und prallte gegen eine Hauswand. Durch den Aufprall entstand ein Loch in der Wand und ein Sachschaden in Höhe von rund 5500 Euro. Zum Glück wurde dabei niemand verletzt. (AZ)