77 Prozent der Bürger wollen schnelleres Internet

In Munningen und Schwörsheim soll Glasfaser verlegt werden. Die Resonanz ist enorm, teilt die Netcom-BW mit.

Die Resonanz für den geplanten Breitbandausbau mittels Glasfaser ist in Munningen und Schwörsheim enorm. 77 Prozent der Haushalte hätten inzwischen Vereinbarungen mit der Netcom-BW für einen Anschluss ihrer Anwesen getroffen, erklärte die Pressestelle des Ellwanger Unternehmens auf Anfrage unserer Redaktion. „Das ist eine hervorragende Beteiligung, wie wir sie nur selten haben“, so Pressesprecher Hannes Müller.

Derzeit liefen intern die Vorbereitungen für den Ausbau. Wann diese abgeschlossen seien, könne man noch nicht absehen. Dabei gehe es vor allem darum, Tiefbaufirmen zu finden, die freie Kapazitäten für das Projekt hätten. Auch würde derzeit geprüft, ob bei den anstehenden Bauarbeiten Synergien mit dem Unternehmen Netze ODR möglich seien. Als Beispiel nannte Müller den Abbau noch vorhandener Dachständer und der gleichzeitigen Verlegung der Stromkabel in die Erde.

Lösung für Breitbandausbau in Laub wird gesucht

In der jüngsten Gemeinderatssitzung teilte Bürgermeister Dietmar Höhenberger mit, dass auch die Vertreter der künftigen Nahwärmegenossenschaft in Laub das Gespräch mit der Netcom-BW bezüglich eines Breitbandausbaus suchten, ebenfalls vor dem Hintergrund möglicher Synergien. Die Netcom habe ihrerseits jedoch erklärt, ein eigenwirtschaftlicher Ausbau wie in Munningen und Schwörsheim komme für sie wegen der Länge des Ortes und der großen Entfernung zur überörtlichen Glasfaserleitung nicht infrage. Dennoch warte das Unternehmen auf ein Angebot aus Laub für eine mögliche Mitverlegung von Leerrohren im Zuge der Bauarbeiten für die Nahwärmeanschlüsse. Laut Höhenberger soll zudem geklärt werden, ob ein staatlich geförderter Ausbau für die Netcom eine Option sei. Innerhalb der kommenden zwei Wochen wolle er einen Gesprächstermin mit dem Unternehmen vereinbaren, um die anstehenden Fragen zu erörtern.

Ausführlich vorgestellt wurde den Gemeinderatsmitgliedern der Entwurf eines Feuerwehrbedarfsplans für die Nordrieskommune durch den Brandschutzexperten Markus Tratzmiller aus Haunsheim im Landkreis Dillingen.

