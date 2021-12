Munningen

17:00 Uhr

Auch aus Munningen gibt es kein Geld für das Almarin

Plus Der Gemeinderat in Munningen entscheidet sich gegen eine Beteiligung am Zweckverband für das Hallenbad Almarin.

Von Bernd Schied

Die Reihe der Absagen an einen Zweckverband für das Hallenbad Almarin in Mönchsdeggingen geht weiter. Nun hat auch der Gemeinderat Munningen eine finanzielle Beteiligung an Sanierung und Betrieb der stillgelegten Einrichtung ohne große Diskussion einstimmig abgelehnt. Es sei für die Gemeindefinanzen nicht vertretbar, rund 22 Euro pro Bürger jährlich für den laufenden Betrieb beizusteuern, was für Munningen rund 37.000 Euro ausmachen würden, sagte Bürgermeister Dietmar Höhenberger zur Begründung. Von verschiedenen Gemeinderäten wurde ergänzt, dass auch die Entfernung des Almarin zum Nordries zu groß wäre und die Bürger eher andere Bäder bevorzugten. Höhenberger verwies auf die Diskussion im Juli dieses Jahres im Gemeinderat, bei der sich bereits eine Vorentscheidung gegen die Beteiligung der Gemeinde an einen Zweckverband abgezeichnet habe.

