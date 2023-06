Munningen

Diese Themen prägen die Finanzen der Gemeinde Munningen im Jahr 2023

Plus Der Gemeinderat Munningen stimmt einstimmig für den diesjährigen Haushalt. Sorgen bereitet aber das aktuelle Defizit bei den drei Kinderbetreuungseinrichtungen.

Die Kosten für die umfangreichen Kanalsanierungen in allen drei Ortsteilen sowie Ansätze für den Grunderwerb zur Ausweisung eines neuen Wohngebietes in Schwörsheim prägen den diesjährigen Haushalt der Gemeinde Munningen. Im Zusammenhang mit der anstehenden Entscheidung im Gemeinderat, ob in Laub ein neuer Kindergarten gebaut oder durch einen Anbau für 50 Plätze eine zentrale Einrichtung in Schwörsheim geschaffen wird, enthält der Etat lediglich Planungskosten.

Noch steht es gut um die Finanzen von Munningen

Die Ratsmitglieder haben das Zahlenwerk in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig verabschiedet. Es hat ein Volumen von rund 6,3 Millionen Euro und kann ohne Neuverschuldung ausgeglichen werden. Insgesamt, so Matthias Xalter von der Kämmerei der Verwaltungsgemeinschaft Oettingen auf Nachfrage, sei die Finanzsituation der Kommune heuer noch verhältnismäßig gut. Bürgermeister Dietmar Höhenberger stellte im Schnelldurchgang die Eckpunkte des Haushalts vor. Sorgen bereite vor allem das aktuelle Defizit von knapp 400.000 Euro bei den drei Kinderbetreuungseinrichtungen.

