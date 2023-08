Eltern sammeln Unterschriften für den Erhalt von zwei Kindergärten

Plus Die Formalitäten für ein Bürgerbegehren über die künftige Kinderbetreuung in der Gemeinde Munningen sind geklärt. Zehn Prozent der Wahlberechtigten müssen sich beteiligen.

Unter Mitwirkung des Landratsamtes Donau-Ries haben Vertreter aus Laub und Munningen die Formalitäten für ein Bürgerbegehren zur künftigen Kinderbetreuung in der Gesamtgemeinde erledigt und dabei die Frage für einen möglichen Bürgerentscheid formuliert. Diese soll lauten: „Sind Sie dafür, dass innerhalb der Gemeinde Munningen die bestehende dezentrale Form der Kindertagesbetreuung mit jeweils eigenen Kindertageseinrichtungen in Munningen, Laub und Schwörsheim langfristig erhalten bleibt und die notwendigen Maßnahmen dafür getroffen werden?“

Damit es letztlich zum Bürgerentscheid kommt, müssen zuvor Unterschriften von zehn Prozent der wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürgern der Gesamtkommune gesammelt werden. Nach derzeitigem Stand wären dies rund 140. Nach allgemeiner Einschätzung dürfte es kein Problem darstellen, diese zusammenzubekommen.