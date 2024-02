Drei Lösungen für den Lauber Kindergarten in der Diskussion

Plus Die Sanierung des Lauber Kindergartens hängt stark vom Bedarf an Betreuungsplätzen ab. Nun gab es eine Besprechung mit Fachberatern. Das Ergebnis: drei Varianten.

Der Kindergarten im Munninger Ortsteil Laub sorgt weiterhin für reichlich kontroversen Gesprächsstoff. Im Gemeinderat am Donnerstagabend informierte Bürgermeister Dietmar Höhenberger über eine Besprechung mit der Fachberaterin Claudia Wernhard vom Landratsamt Donau-Ries und Architekt Anton Gerstmeier über den möglichen Fortbestand der Einrichtung.

Drei Varianten seien besprochen worden. Eine „kleine Lösung“, die eine Ertüchtigung des Brandschutzes, keine Veränderung der Raumsituation und die bisherige Betreuungszeit vorsieht. Nach und nach könnten geringfügige Sanierungsschritte vorgesehen werden. Allerdings gebe es für diesen Weg keine Fördermittel.