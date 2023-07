Entscheidung über Lauber Kindergarten wird am Montag getroffen

Es geht um die Zukunft des Lauber Kindergartens. Möglich ist auch, dass die Kinder in der Gemeinde künftig zentral in Schwörsheim betreut werden.

Die für die am Donnerstagabend, 27. Juli, anberaumte Sitzung des Munninger Gemeinderates wird auf Montag, 31. Juli, um 20 Uhr im Munninger Gemeindehaus verschoben. Das hat Bürgermeister Dietmar Höhenberger mitgeteilt. Bei der Zusammenkunft will das Gremium darüber einen Beschluss fassen, ob über die Zukunft des Kindergartens in Laub ein Ratsbegehrens stattfindet, das dann in einen Bürgerentscheid mündet. Sollten die Ratsmitglieder diese Alternative ablehnen, will der Bürgermeister den Gemeinderat darüber abstimmen lassen, ob in Laub neu gebaut oder die bestehende Einrichtung in Schwörsheim zu einer zentralen Betreuungseinrichtung für die Gesamtgemeinde entwickelt wird.

Bürger aus Laub haben bereits angekündigt, bei einer Entscheidung des Gremiums für Schwörsheim Unterschriften für ein Bürgerbegehren zu sammeln, um damit einen Bürgerentscheid stattfinden zu lassen, mit dem Ziel, die Kindergärten in allen drei Munninger Ortsteilen zu erhalten. (bs)