Fahrerin übersieht Auto beim Abbiegen: Fünfstelliger Sachschaden

Ein Unfall hat sich am Sonntag gegen 14 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Schwörsheim und Wechingen ereignet. Eine 34-jährige Frau fuhr mit ihrem Pkw auf einem Flurbereinigungsweg in Richtung der genannten Ortsverbindungsstraße und übersah laut Polizeibericht beim Abbiegen in Richtung Wechingen den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw eines 55-jährigen Mannes. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch die Unfallbeteiligten leicht verletzt wurden. Eine ärztliche Versorgung vor Ort sei jedoch nicht notwendig gewesen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.500 Euro. (AZ)

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ortsverbindungsstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wechingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis