Funktioniert der Funkmast zwischen Munningen und Haid?

Manche Bürger berichten, dass der Empfang trotz des neuen temporären Funkmastes nicht besser sei. Ein fester Funkmast wird bald gebaut.

Im Zusammenhang mit einer nachträglich erteilten Baugenehmigung für den vorläufigen Mobilfunkmast von Vodafone zwischen Munningen und Haid sind im Gemeinderat Fragen aufgekommen, ob dieser überhaupt funktioniere. In der Gemeinde höre man unterschiedliche Stimmen. Manche Nutzer würden von Verbesserungen bei den Verbindungen sprechen, andere wiederum meinten, der Empfang sei nach wie vor nicht gut.

Wie berichtet, hat das Unternehmen nach einigem Hin und Her die Station als Ersatz für eine abmontierte Antennenanlage auf einem Privatgebäude in Munningen Ende 2020 aufgebaut. Der Eigentümer hatte den Vertrag mit dem Anbieter nicht mehr verlängert. Eine Nachfrage unserer Redaktion bei Vodafone hat ergeben, dass der temporäre Mast bereits seit August 2022 in Betrieb sei. Dieser versorge die Kunden mit „LTE/4G“ für mobiles Telefonieren und mobilem Internet.

Neuer fester Funkturm nahe Munningen im kommenden Jahr

Konzernsprecher Volker Petendorf teilte weiter mit, Vodafone werde künftig den von der Deutschen Telekom nahe Munningen geplanten, festen Funkmast mitnutzen. Er rechne mit einer Inbetriebnahme der Telekom-Anlage 2024. Bis dahin würden die Vodafone-Nutzer über den mobilen Mast versorgt. Bürgermeister Dietmar Höhenberger verwies auf den vom Gemeinderat bereits genehmigten Bauantrag der Deutschen Funkturm GmbH, die im Auftrag der Telekom den neuen Mast errichten werde. Auch er gehe von einer Fertigstellung im Laufe des kommenden Jahres aus.