Geld für krebskranke Kinder

Mitglieder des Vereins FC Wenzlöscher helfen krebskranken Kindern
Von Thomas Hertle
    Kassier Thomas Hertle, Busfahrer Hermann und Vorstand Alexander Pollithy
    Kassier Thomas Hertle, Busfahrer Hermann und Vorstand Alexander Pollithy Foto: Andreas Beck

    Der Hobby-Fußballverein FC Wenzlöscher Munningen veranstaltete einen 2-Tagesausflug nach Bolsterlang und besuchte auf der Heimreise die Voith-Arena in Heidenheim. Nachdem Busfahrer Hermann die Einnahmen aus dem Getränkeverkauf im Bus zu Gunsten krebskranker Kinder spendet, sammelten die Teilnehmer des Ausflugs zusätzlich für diesen Zweck. Der Betrag wurde seitens des Vereins auf 300 Euro aufgerundet. Der Vorstand freut sich mit Busfahrer Hermann über die Unterstützung.

