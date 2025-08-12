Geld für krebskranke Kinder

Der Hobby-Fußballverein FC Wenzlöscher Munningen veranstaltete einen 2-Tagesausflug nach Bolsterlang und besuchte auf der Heimreise die Voith-Arena in Heidenheim. Nachdem Busfahrer Hermann die Einnahmen aus dem Getränkeverkauf im Bus zu Gunsten krebskranker Kinder spendet, sammelten die Teilnehmer des Ausflugs zusätzlich für diesen Zweck. Der Betrag wurde seitens des Vereins auf 300 Euro aufgerundet. Der Vorstand freut sich mit Busfahrer Hermann über die Unterstützung.

