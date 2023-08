Munningen

17:20 Uhr

Gemeinderat stimmt für Gemeinschafts-Kindergarten in Schwörsheim

Plus Die Folge des Votums: Die Kindergärten in Laub und Munningen sollen aufgelöst werden. Der Widerstand der Eltern geht weiter.

Von Bernd Schied

Die Mehrheit des Munninger Gemeinderates will den Kindergarten im Ortsteil Laub nicht neu bauen, sondern die bestehende Betreuungseinrichtung in Schwörsheim zu einem zentralen Standort für die Gesamtgemeinde durch eine entsprechende Erweiterung aufwerten. Das Votum fiel am Montagabend mit 8:5 Stimmen. Nach dieser Abstimmung droht nun nicht nur das Aus für die Lauber Einrichtung, sondern auch für den Kindergarten in Munningen.

Die Gegenstimmen kamen von den vier Lauber Räten Martin Michel, Johannes Zwerger, Michael Schneid und Roland Schneid sowie von Karl-Heinz Weißbeck aus Schwörsheim. Dafür stimmten neben Bürgermeister Dietmar Höhenberger sein Stellvertreter Thomas Hertle, Dieter Schneele, Linda Heinrich, Klaus Pelz (alle Munningen) sowie die Schwörsheimer Vertreter Irene Beck, Thomas Gutmann und Stefan Schneller.

