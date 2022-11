Munningen

06:00 Uhr

Glasfaserausbau für Munningen und Schwörsheim wird im Dezember besiegelt

Plus Baubeginn könnte im Frühjahr 2024 sein. Dazu müssten sich jedoch mindestens 40 Prozent der Haushalte beteiligen. Auch Laub könnte langfristig davon profitieren.

Von Bernd Schied

Bürgermeister Dietmar Höhenberger wird am 7. Dezember in Ellwangen eine Kooperationsvereinbarung mit der NetCom BW zum Glasfaserausbau in Munningen und Schwörsheim unterzeichnen und damit die Zusammenarbeit mit der Tochtergesellschaft der Energie Baden-Württemberg (EnBW) zur Verbesserung der Breitbandinfrastruktur in der Nordrieskommune besiegeln. Das hat er in der jüngsten Gemeinderatssitzung im Gemeinschaftshaus in Laub mitgeteilt.

