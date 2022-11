Munningen

Munningen und Schwörsheim sollen ans Glasfasernetz angeschlossen werden

Plus Die EnBW-Tochter NetCom BW will Munningen und Schwörsheim mit schnellem Internet versorgen. Doch es gibt noch eine Voraussetzung für den Ausbau.

Von Bernd Schied

Die NetCom BW aus Ellwangen plant in Munningen und Schwörsheim den Aufbau einer Breitbandinfrastruktur auf eigene Kosten mit Datenübertragungsraten von bis zu 1000 Mbit pro Sekunde. Gewerbebetriebe können sogar bis zu zwei Gigabit und mehr in Anspruch nehmen. Für ein solches Ausbauvorhaben ist nach Angaben des Unternehmens in beiden Orten ein Potenzial von 455 Haushalten vorhanden, die an das Glasfasernetz der EnBW-Tochter angebunden werden könnten.

