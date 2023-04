In Schwörsheim ist die Raiffeisenbank Geschichte

Der Gemeinderat beschäftigt sich mit der Frage, was aus den Räumen nun wird. Seit 31. März werden Bankkunden dort nicht mehr beraten.

Was macht die Gemeinde Munningen mit den Räumen der bisherigen Geschäftsstelle der Raiffeisen-Volksbank Ries (RVB) in Schwörsheim, deren Eigentümerin sie ist? Die RVB hatte diese zuletzt noch für die Bargeldversorgung und Beratungstermine genutzt. Der Geldausgabeautomat ist schon länger nicht mehr in Betrieb und seit 31. März finden auch keine Beratungen mehr statt. Im Vorraum befindet sich allerdings noch ein Defibrillator.

Bürgermeister sieht keine Nachnutzung für frühere Raiffeisenbank

Bürgermeister Dietmar Höhenberger sieht nach derzeitigem Stand keine unmittelbare Nachnutzung, wie er auf Anfrage der Redaktion sagte. Dafür bestehe auch kein akuter Handlungsbedarf. Folglich werde der Gebäudeteil wohl für eine gewisse Zeit leer stehen. An welcher Stelle im Ort der Defibrillator künftig platziert werde, müsse noch geklärt werden. Laut Höhenberger hat die Bank die Gemeinde inzwischen darum gebeten, sich Gedanken darüber zu machen, inwieweit ein Rückbau der Räume notwendig sei und ob die Kommune das Inventar teilweise oder komplett übernehmen wolle.

In seiner jüngsten Sitzung beschäftigte sich der Gemeinderat mit dem Thema und kam überein, vor einer Entscheidung über die Zukunft der ehemaligen Bank-Filiale einen Vor-Ort-Termin anzuberaumen, um sich ein eigenes Bild von den Gegebenheiten machen zu können.

Die RVB Ries hatte noch bis zum vergangenen Jahr in allen drei Munninger Ortsteilen eigene Geldautomaten stehen. Künftig wird es nur noch in Munningen in der Hauptstraße einen geben, der allerdings derzeit nicht in Betrieb ist. Die Bank wartet nach eigenen Angaben seit Mitte 2022 auf eine neue Sicherheitstechnik, die in die Automaten im Verbreitungsgebiet eingebaut werden muss, bevor diese wieder in Betrieb gehen könnten.

Fördermöglichkeiten für Kindergarten müssen geklärt werden

Wenig Neues gab es in der Sitzung zur Zukunft des Kindergartens in Laub. Die beiden Höhenberger-Stellvertreter Martin Michel und Thomas Hertle verwiesen dazu unter anderem auf die noch ausstehende Klärung der Fördermöglichkeiten für die beiden infrage kommenden Alternativen – ein Neubau in Laub oder eine zentrale Einrichtung in Schwörsheim. Es gebe noch unterschiedliche Sichtweisen zwischen der Kämmerei der Verwaltungsgemeinschaft Oettingen und dem Landratsamt Donau-Ries in Zusammenhang mit den jeweiligen Raumprogrammen und den staatlichen Zuschussmöglichkeiten, sagte Michel. Erst nach Klärung dieses wichtigen Sachverhalts mache es Sinn, die Bürgerschaft im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung über die weiteren Schritte zu informieren.

Darüber hinaus, so Michel, werde es vorher noch ein Gespräch mit der Polizei geben, um die verkehrliche Situation vor allem rund um den Schwörsheimer Kindergarten zu erörtern, sollte dieser zu einer zentralen Einrichtung ausgebaut werden.

Rathauschef Höhenberger kündigte an, in den künftigen Sitzungen des Gemeinderats jeweils einen Sachstandsbericht zum Kindergarten-Thema auf die Tagesordnung zu setzen. Wie berichtet, hatte das Architekturbüro Gerstmeier aus Nördlingen verschiedene Entwürfe für die künftige Kindergarten-Landschaft in der Gesamtgemeinde vorgelegt, die auch Grundlage für die derzeitige Diskussion sind.