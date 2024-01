Jetzt muss Munningen auch Geld in den nächsten Kindergarten stecken

Wie im Kindergarten in Laub muss nun auch der Brandschutz im Munninger Kindergarten verbessert werden.

Die Gemeinde Munningen muss neben dem Kindergarten in Laub auch für die Betreuungseinrichtung in Munningen in den Brandschutz investieren. Im Gemeinderat berichtete Bürgermeister Dietmar Höhenberger von zahlreichen Beanstandungen, die dort vom Kreisbauamt bei einer Überprüfung festgestellt worden seien.

In beiden Kindergärten seien bereits eine Reihe der festgestellten Mängel inzwischen beseitigt, andere folgten so schnell wie möglich, so der Bürgermeister. Höhenberger spricht von einigen Tausend Euro, die für die Nachrüstungen aufgewendet werden müssten. Die genaue Summe werde erst nach Abschluss der Mängelbeseitigung feststehen.

Munningen gibt Zuschuss für Dach der Schwörsheimer Kirche

Zugestimmt hat der Gemeinderat einem Antrag für einen Zuschuss der Kommune zur Sanierung des Daches der katholischen Kirche Sankt Leonhard in Schwörsheim. Wie berichtet, wird die Kirche derzeit aus Sicherheitsgründen bis auf Weiteres nicht genutzt. Die Sanierungsarbeiten sollen zwei Jahre dauern. Während dieser Zeit dient die evangelische Kirche auch für die katholischen Gläubigen als Gotteshaus. Die Gottesdienste finden jedoch zu getrennten Zeiten statt.

Auf Vorschlag von Bürgermeister Höhenberger soll der Baukostenzuschuss der Kommune fünf Prozent der tatsächlichen Baukosten betragen. Diese sind mit rund 650.000 Euro veranschlagt.

