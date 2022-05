Munningen

17:00 Uhr

Kein Empfang: Deshalb gibt es bei Munningen noch immer ein Funkloch

Einen mobilen Mobilfunkmast will Vodafone zwischen Munningen und Haid errichten. Doch es gibt Probleme mit der Stromversorgung.

Plus Vodafone will zwischen Munningen und Haid einen mobilen Funkmast positionieren. Doch aktuell scheitert das Projekt an etwas Grundlegendem: Strom.

Von Bernd Schied

Der von Vodafone geplante mobile Funkmast zwischen Munningen und Haid zur Schließung des seit geraumer Zeit bestehenden Funklochs verzögert sich. Grund sind Probleme beim Anschluss an das Stromnetz. Der Konzern hatte zunächst angekündigt, die Anlage im Mai in Betrieb zu nehmen (wir berichteten).

