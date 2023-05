Munningen

Neubau oder Erweiterung? So soll es mit dem Kindergarten in Laub weitergehen

Plus Der Munninger Gemeinderat möchte die Bürger bald wegen des Kindergartens zusammenbringen. Was die beiden Optionen die Gemeinde kosten würden.

Von Bernd Schied

Am 1. Juni will der Gemeinderat die Bürgerinnen und Bürger über Zahlen und Fakten zur Zukunft des Lauber Kindergartens ausführlich informieren. Darauf hat sich das Gremium in seiner jüngsten Sitzung verständigt. Dazu wird eine öffentliche Veranstaltung im Munninger Schützenheim stattfinden. Wie berichtet, stehen zwei Alternativen zur Debatte: Ein Neubau im Ort ausgelegt auf eine Gruppe oder eine Erweiterung des bestehenden Kindergartens in Schwörsheim als künftige zentrale Betreuungseinrichtung für alle drei Ortsteile.

Die beiden stellvertretenden Bürgermeister Thomas Hertle und Martin Michel hatten in den vergangenen Tagen Gespräche geführt, um verlässliche Zahlen über Gesamtkosten und Fördermöglichkeiten zu ermitteln. Auch sprachen sie mit Vertretern der Polizei und des Landratsamtes Donau-Ries wegen verkehrlicher Belange im Falle eines Ausbaus in Schwörsheim.

