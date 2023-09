Munningen

Kindergartenstreit in Munningen: 450 Unterschriften wurden gesammelt

Plus Die Grundlage für ein Bürgerbegehren in Munningen ist gelegt. Was Bürgermeister Dietmar Höhenberger dem jetzt entgegensetzen will.

Rund 450 Unterschriften haben die Initiatoren des Bürgerbegehrens für den Erhalt der dezentralen Kinderbetreuung mit jeweils eigenen Einrichtungen in Munningen, Laub und Schwörsheim gesammelt und damit die Grundlage für einen Bürgerentscheid gelegt. Die Zahl entspricht rund einem Drittel der Wahlberechtigten in der Gesamtgemeinde. Anlass war ein Beschluss des Gemeinderates im Juli, auf einen Neubau des in die Jahre gekommenen Kindergartens im Ortsteil Laub zu verzichten, diesen dann zu gegebener Zeit zu schließen und stattdessen eine zentrale Lösung in Schwörsheim anzustreben.

Recht überraschend wurde in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates in diesem Zusammenhang über ein mögliches Ratsbegehren diskutiert, das dem Bürgerbegehren entgegengesetzt werden und den Mehrheitsbeschluss vom Juli quasi untermauern soll. Bürgermeister Dietmar Höhenberger hatte eine solche Option nach Beratungen mit dem Landratsamt kurzfristig ins Spiel gebracht. Die Rechtsaufsichtsbehörde in Donauwörth, so Höhenberger, empfehle ein solches.

