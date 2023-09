Munningen

Mehr Plätze für Asylbewerber in Munningen?

Plus Der Gemeinderat Munningen äußert Bedenken wegen der Erweiterung einer Unterkunft. Es habe nie Schwierigkeiten gegeben, aber es gibt Befürchtungen, dass sich das ändert.

Von Bernd Schied

Der Munninger Gemeinderat hat erhebliche Bedenken gegen eine Erhöhung der Plätze in der bestehenden Asylbewerberunterkunft in der Schwörsheimer Straße in Munningen deutlich gemacht. Der Eigentümer des Gebäudes will die bisherige Anzahl von 22 auf 42 Plätze ausweiten. Möglich machen will dies der Bauherr durch den Ausbau eines Teilbereiches im Obergeschoss. Außerdem sollen Sozialräume und Abstellflächen innerhalb des Hauses baulich entsprechend verändert werden. Das Anwesen befindet sich in Privatbesitz und ist vom Landkreis Donau-Ries angemietet.

Bürgermeister Dietmar Höhenberger sagte, seit der Nutzung der Liegenschaft als Unterkunft für Asylbewerber sei es noch zu keinerlei Problemen mit den dort untergebrachten Personen gekommen. Eine Verdoppelung der Kapazität müsse dennoch gut überlegt werden.

