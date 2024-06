Munningen

vor 18 Min.

Millionen für Kanalsanierungen: Dafür gibt Munningen Geld aus

Plus Die Rieser Gemeinde hat den Etat für dieses Jahr verabschiedet. Noch steht Munningen finanziell gut da. Doch Bürgermeister Höhenberger warnt.

Von Bernd Schied

Weil die Gemeinde Munningen finanziell gut dasteht, muss sie in diesem Jahr trotz hoher Investitionen im Abwasserbereich keine neuen Schulden machen. Die notwendigen Summen kann sie hauptsächlich aus den Rücklagen aufbringen und zudem mit Zuschüssen aus dem Förderprogramm "RZWas" kalkulieren. Insgesamt sind im Haushalt, den der Gemeinderat einstimmig verabschiedet hat, für die Kanalsanierungen in Munningen (930.000 Euro) und Haid (170.000 Euro) über eine Million Euro eingeplant.

Für beide Vorhaben kann die Kommune nach Angaben von Matthias Xalter von der Kämmerei der Verwaltungsgemeinschaft Oettingen mit staatlichen Zuwendungen für die nächsten beiden Jahre in Höhe von 1,65 Millionen Euro rechnen. Hinzu kommen Verbesserungsbeiträge mit 360.000 Euro und Kostenerstattungen für private Anschlüsse mit 174.000 Euro. Im Ortsteil Laub sieht der Etat in diesem Bereich Ausgaben von 1,2 Millionen Euro vor. Auch dort stehen Zuschüsse in Höhe von 150.000 Euro für 2025 und 2026 Jahre in Aussicht. 600.000 Euro an Einnahmen sind als Beiträge der einzelnen Haushalte eingeplant.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen