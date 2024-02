Munningen

vor 20 Min.

Neue Variante für Munninger Kindergarten-Landschaft vorgestellt

Plus Jetzt soll die Erweiterung des bestehenden Gebäudes in Schwörsheim geprüft werden. Kann so eine weitere Gruppe untergebracht werden?

Von Bernd Schied

In der Debatte um die künftige Kindergartenlandschaft in der Gemeinde Munningen gibt es eine neue Variante. Der Gemeinderat hat in seiner vergangenen Sitzung Bürgermeister Dietmar Höhenberger beauftragt, prüfen zu lassen, ob im bestehenden Kindergarten in Schwörsheim durch einen entsprechenden Umbau Platz für eine weitere Gruppe geschaffen werden könnte. Es handelt sich um einen Mehrzweckraum, in dem unter anderem die Zusammenkünfte des Gemeinderates stattfinden, sowie um das Büro des Bürgermeisters.

Sollte eine solche Alternative infrage kommen, würde sich im besten Fall ein neuer, teurer Erweiterungsbau erübrigen. Für die Gemeindekanzlei stünde als neues Domizil die frühere Geschäftsstelle der Raiffeisen-Volksbank Ries zur Verfügung. Das Gremium tat sich anfangs einmal mehr schwer damit, klare Entscheidungen für zukunftsfähige Lösungen zu treffen, was von den beiden Gemeinderätinnen Linda Heinrich und Irene Beck moniert wurde. Heinrich sagte, der Rat dürfe sich angesichts der Bedeutung des Themas "nicht wegducken". Beck beklagte, dass man sich seit geraumer Zeit "im Kreis" drehe und plädierte für ein in die Zukunft gerichtetes Betreuungskonzept. Thomas Gutmann sprach sich ebenfalls dafür aus, auf Grundlage des vorliegenden Experten-Gutachtens zeitnah den erforderlichen Bedarf an Plätzen samt Öffnungszeiten in den kommenden Jahren festzustellen und dann zu entscheiden, an welchem Standort die Betreuung letztlich erfolgen soll.

