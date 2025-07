Munningen investiert in Straße und neue Bauplätze: Wo sie entstehen sollen

Im aktuellen Etat der Gemeinde Munningen stehen 3,7 Millionen Euro für Investitionen bereit. Davon sind 1,8 Millionen Euro für den laufenden Ausbau der Ortsdurchfahrt und der Raiffeisenstraße im Hauptort Munningen vorgesehen. Weiterhin sollen 500.000 Euro in die Kanalsanierung in Laub fließen sowie 400.000 Euro in den Grunderwerb für ein neues Baugebiet im Ortsteil Schwörsheim. Jeweils 200.000 Euro plant die Kommune zur Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges für die Wehr in Munningen sowie die Sanierung der Gehwege im Rahmen der Glasfaserverlegung in Schwörsheim ein.

