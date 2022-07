Räte fordern Energie-Coaching für Munningen und die Ortsteile

Der Munninger Gemeinderat beauftragt Bürgermeister Dietmar Höhenberger, entsprechende Schritte in die Wege zu leiten. Was sich das Gremium vorstellt.

Die Gemeinde Munningen will sich am „Energie-Coaching“ der Regierung von Schwaben beteiligen. Dahinter verbirgt sich ein Beratungsprogramm zur Umsetzung der Energiewende in den Kommunen. Bürgermeister Dietmar Höhenberger wurde vom Gemeinderat beauftragt, die entsprechenden Schritte einzuleiten.

Unter anderem geht es in dem Angebot der Regierung um die Unterstützung der Gemeinden bei der energetischen Sanierung eigener Gebäude, die mögliche Einführung eines Energiemanagements oder ganz allgemein bei der Nutzung erneuerbarer Energien.

Gemeinderat fordert Energie-Coaching für die Gemeinde Munningen

Der Gemeinderat war sich einig, dass ein solches Coaching für Munningen und seine Ortsteile einen Mehrwert bedeuten könnte. Entscheidend dabei sei, dass die Bevölkerung dahinterstehe und vorgeschlagene Ideen mittrage. Die Bewerbungsfrist endet am 12. August.

Anknüpfend an die Klimadebatte hat der Gemeinderat eine Bauvoranfrage für den ersten Bau eines Holzhauses in Schwörsheim positiv bewertet. Bürgermeister Dietmar Höhenberger sprach von einer Einzelfallentscheidung, weil es für das Dorfgebiet keinen Bebauungsplan gebe und somit jeder Fall gesondert betrachtet werden müsse.

Der Bauherr will dem Rathauschef zufolge das Regenwasser in einer Zisterne auffangen und nicht dem Kanalsystem zuführen, sondern als Bewässerung für den Garten nutzen. Zudem sei eine autarke Stromversorgung vorgesehen. Die Energie für Heizung und Warmwasser soll über eine Photovoltaik-Anlage gewonnen werden.

Kanalsanierung wurde für 1,68 Millionen Euro vergeben

Vergeben haben die Gemeinderatsmitglieder die Ausschreibung für die Kanalbefahrung in Laub und Haid einstimmig an die Firma Schmid Kanaltechnik aus Buchdorf. Als erfreulich wertete Höhenberger das Ausschreibungsergebnis für die Kanalsanierung in Munningen. Mit einem Angebotspreis von rund 1,68 Millionen Euro sei das Unternehmen Bortolazzi aus Bopfingen der günstigste Bieter gewesen. Die Vergabe des Auftrages erfolge in der nächsten Gemeinderatssitzung.

Ursprünglich war die Gemeinde von Kosten in Höhe von über zwei Millionen Euro brutto ausgegangen. Noch in diesem Jahr ist der Start der Bauarbeiten vorgesehen.