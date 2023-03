In Munningen und Schwörsheim soll Glasfaser bis ins Haus verlegt werden

Plus Bei der Bürgerversammlung stellt die Netcom BW aus Ellwangen ihre Angebote vor. Jetzt kommt es darauf an, wie viele Haushalte mitmachen wollen.

Der Glasfaserausbau in Schwörsheim und Munningen rückt wieder ein Stück näher. Bei der Bürgerversammlung im Gasthaus Zum Goldenen Stern, zu der knapp 80 Besucher gekommen waren, stellten Vertreter des Unternehmens Netcom BW aus Ellwangen den Zeitplan und die Angebote vor. Demnach startet am 24. April die Vermarktung.