Munningen

18:15 Uhr

Stimmen Bürger bald selbst über die Zukunft des Lauber Kindergartens ab?

Plus Am 27. Juli will der Gemeinderat entscheiden, ob die Bürger selbst darüber abstimmen, ob in Schwörsheim eine zentrale Betreuungseinrichtung gebaut wird.

Von Bernd Schied

Die Entscheidung, ob in Laub ein neuer Kindergarten errichtet oder der Standort Schwörsheim zu einer zentralen Betreuungseinrichtung für die Gesamtgemeinde ausgebaut wird, rückt näher. Der Gemeinderat hat sich am Donnerstagabend darauf verständigt, in der kommenden Sitzung am 27. Juli über ein mögliches Ratsbegehren zu beschließen und damit die Bürger über die künftige Kindergartenlandschaft abstimmen zu lassen oder einen eigenen Beschluss zu fassen, ohne die Bürgerschaft einzubeziehen.

Sollten die Gemeinderatsmitglieder ein Ratsbegehren ablehnen, würden die Lauber Eltern unverzüglich Unterschriften für ein Bürgerbegehren sammeln, um ein solches zeitnah in die Wege zu leiten, wie sie nach der Sitzung gegenüber unserer Redaktion unmissverständlich erklärten.

