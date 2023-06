Vermisster 16-Jähriger: Polizei sucht mit Hubschraubern im Ries

Die Mutter ist besorgt, weil der Sohn nicht nach Hause kommt. Die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot nach dem 16-Jährigen und findet ihn in Wechingen.

Ein Sucheinsatz nach einem 16-Jährigen ist am Wochenende gut ausgegangen. Wie die Polizei berichtet, war in der Nacht von Samstag die Vermissten-Meldung einer Mutter eingegangen. Der Jugendliche soll mit seinem Rad bei einer Bekannten in Fessenheim gewesen sein. Von dort aus fuhr er gegen 23.30 Uhr mit dem Rad alleine los und wollte wieder nach Hause fahren. Nachdem er dort nicht ankam, auf dem Handy nicht erreichbar war und die Mutter den Heimweg bereits erfolglos selber abgesucht hatte, wendete sie sich an die Polizei.

Polizei sucht im Ries nach 16-Jährigem

Diese fahndete daraufhin mit mehreren Streifen und dem Polizeihubschrauber nach dem 16-Jährigen. Gegen 3.30 Uhr konnte er schließlich durch eine Streife in Wechingen aufgegriffen und der Mutter wohlbehalten übergeben werden. Der 16-Jährige gab an, dass er sich verfahren hatte und dann nicht mehr wusste, wo er ist. (AZ)