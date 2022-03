Wie die Gemeinde Munningen vom Rufbus profitieren könnte

Plus Fünf Jahre soll das Projekt dauern. Die Bürgerinnen und Bürger können die Fahrten telefonisch oder per App bestellen. Neues gibt es auch zum Lauber Kindergarten.

Der Gemeinderat Munningen steht der Etablierung eines Rufbussystems im Landkreis Donau-Ries offen gegenüber. Dies wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung deutlich, in der Zweiter Bürgermeister Thomas Hertle die entsprechenden Überlegungen der Kreisverwaltung vorgestellte. Für Munningen und Schwörsheim kämen Verbindungen rund um Oettingen infrage, für den Ortsteil Laub möglicherweise der Bereich Wemding.