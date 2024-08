Der Schwammspinner macht sich in Rieser Wäldern breit

Es sind nicht nur der Buchdrucker und der Kupferstecher, die den Rieser Waldbesitzern Sorgen und mindestens ebenso viel Arbeit machen. Mit dem Schwammspinner breitet sich ein weiterer Schädling aus, der die Eichenbestände in den Jurawäldern an den Rändern des Rieskessels zu schaffen macht, wie das AELF in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Auch der Schwammspinner, ein unscheinbarer Schmetterling, profitiere von den zunehmend wärmeren und trockeneren Temperaturen. In einem Eichenwald bei Munzingen kontrolliert Pia Mayer regelmäßig eine Schwammspinner-Falle. Allein in der ersten Augustwoche habe die Försterin des Amts für Ernährung. Landwirtschaft und Forsten (AELF) Nördlingen-Wertingen 163 Exemplare in der Falle gefunden.

Die männlichen Tiere werden von einem Pheromon angelockt, schlüpfen in den Behälter und kommen dabei mit Pflanzenöl in Kontakt, das sie unschädlich macht. Mit einer Gabel fischt Mayer jeden einzelnen Schmetterling aus dem Öl und legt ihn auf dem Boden ab. Der Schwammspinner stellt sich vorwiegend in warmen, von der Eiche dominierten Laubwaldgebieten ein, erklärt Mayer. In Bayern gehören dazu vor allem die Eichenwälder in Franken, aber eben auch der Eichenbestand in einem Waldstück des Fürsten zu Oettingen-Wallerstein bei Munzingen. „Von bayernweit 53 Fallenstandorten ist Munzingen der südlichste“, wird die AELF-Försterin in der Mitteilung zitiert. Die Falle sei Teil des bayernweiten Schwammspinner-Monitorings, mit dem die Landesanstalt für Wald und Forst (LWF) alljährlich im Juli und August die Anflugzahlen auf den Probeflächen in gefährdeten Waldgebieten überwacht. Übersteigen die gefangenen Falter zwischen 1. Juli und 31. August die Zahl von 1500 Stück, ist eine kritische Schwelle erreicht. „Dann haben wir“, so Mayer, „einen Hinweis auf den Aufbau einer Massenvermehrung.“ Anschließend würden weitere Prognoseschritte eingeleitet, beispielsweise durch das Absuchen von Eichenstämmen nach Eigelegen.

Der Schwammspinner hat keine bekannten Fressfeinde

Bei günstigen Bedingungen, wie sie der Klimawandel immer häufiger hervorruft, könne der Schwammspinner äußerst starke Populationen aufbauen und mit seiner massenhaften Vermehrung große Schäden in Eichenwäldern hervorrufen. Die männlichen Schmetterlinge riechen auf weite Entfernung die Pheromone, also die Lockstoffe, die von den Weibchen ausgesandt werden. Nach der Paarung legen die Weibchen ihre Eier auf der Eichenrinde und auf starken Ästen ab. Die Gelege enthalten jeweils bis zu 1000 Eier, aus denen sich die Raupen entwickeln. Die frisch geschlüpften Eilarven spinnen feine Seidenfäden, lassen sich an ihnen vom Wind verwehen und verteilen sich auf diese Weise über ganze Waldbestände. Fressfeinde, die eine Massenvermehrung wirksam eindämmen könnten, habe der Schwammspinner nicht.

Daher empfiehlt die Försterin den Waldbesitzern eine Anbaustrategie, die auf eine Vielfalt von Baumarten zielt und damit Totalausfälle zu verhindern hilft. „Stabile, klimatolerante und artenreiche Mischbestände sichern das waldbauliche Erbe Bayerns, das uns unsere Vorfahren über Jahrhunderte hinweg hinterlassen haben“, so die Försterin. (AZ)