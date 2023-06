Munzingen

Munzingen wird im Rahmen der Dorferneuerung aufgewertet

Auf besonderes Interesse bei den politischen Gästen stieß die teilweise Neugestaltung eines Bereiches am Steinbach im Rahmen der Munzinger Dorferneuerung.

Neuerungen am Dorfplatz und am Steinbach: Mit der kleinen Dorferneuerung hat sich in Munzingen einiges verändert. Ein Teil der 1,4 Millionen Kosten wird gefördert.

Am Sonntag ist im Wallersteiner Ortsteil Munzingen der neue Dorfplatz seiner Bestimmung übergeben worden. Er ist Teil einer „kleinen Dorferneuerung“, die vom Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben begleitet und gefördert wurde. Neben der Neugestaltung des Platzes wurde die Dorfstraße saniert und aufgewertet. Zwischen dem südlichen Ortsteingang und der Steinbachbrücke erhielt sie einen neuen Fahrbahnbelag sowie durchgängige Gehwege. Hinzu kamen an die Straße grenzende Parkflächen, zwischen denen Bäume gepflanzt wurden. Im Bereich des ebenfalls neu entstandenen Dorfgemeinschaftshauses ist die Straße verengt worden, um den Verkehr zu beruhigen und den Platz vor dem Feuerwehrhaus besser zur Geltung kommen zu lassen. Das Gemeinschaftshaus selbst bietet diverse Sitzmöglichkeiten, einen Ausschank, einen Grillraum und eine barrierefreie Toilette. Dorferneuerung: Steinbach in Munzingen ist aufgewertet worden Östlich der Dorfstraße wurde der Steinbach mit einer Wasserschraube, einer Sitzgelegenheit und einem „Insektenhotel“ erlebbar und zugänglich gemacht. Eine neue Fußgängerbrücke über den Steinbach dient als Verbindung des südlichen zum nördlichen Ortsteil. Neu gestaltet wurde zudem das Umfeld des Jugendtreffs „Haisle“ nahe der Kirche. Nach Angaben von Ludger Klinge vom Amt für Ländliche Entwicklung erhält die Gemeinde Wallerstein für die Straßen- und Platzgestaltung sowie das Dorfgemeinschaftshaus eine Förderung von bis zu 639.000 Euro. Die Gesamtsumme der Dorferneuerung liegt bei 1,4 Millionen Euro. Klinge zufolge werden die Zuschussmittel allerdings erst später ausbezahlt. Beim Festakt in einem eigens aufgebauten Zelt waren neben den Bürgerinnen und Bürgern aus dem Ort eine Reihe von Ehrengästen anwesend. Die stellvertretende Landrätin Ursula Kneißl-Eder wünschte sich von den Munzingern, den neuen Dorfmittelpunkt mit Leben zu erfüllen. Bundestagsabgeordneter Ulrich Lange meinte in seinem Grußwort, die staatlichen Gelder für die Maßnahmen seien sehr gut angelegtes Geld. Darüber hinaus schafften sie Möglichkeiten für ein aktives Zusammenleben der Generationen. Besonders hervorzuheben sei das breite Engagement der Bürgerschaft, die eigene Ideen eingebracht habe. Grünen-Abgeordnete wünscht sich mehr Geld für ländliche Regionen Die Landtagsabgeordnete Eva Lettenbauer wünschte sich, seitens des Staates künftig mehr Fördermittel für Dorferneuerungsprojekte zur Verfügung zu stellen, als für irgendwelche Prestigeobjekte. In den ländlichen Regionen seien die Gelder viel besser angelegt, was sich in Munzingen zeige. Vizebürgermeister Georg Stoller verwies auf den Zusammenhalt der Munzinger Bürgerinnen und Bürgern und dankte insbesondere der Vereinigung „Munzingen aktiv“, die maßgeblich die Dorferneuerung angestoßen habe. Zu ihr gehören die früheren Gemeinderäte Robert Maier und Lothar Tischinger, die am Schluss der Veranstaltung einzelne Schritte und Wegmarken seit dem Start der Dorferneuerung 2015 erläuterten. Zuvor hatte ein Festgottesdienst stattgefunden. Musikalisch umrahmt war der Vormittag von der Jugendkapelle Unterschneidheim.

