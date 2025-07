Zwei Gegensätze an einem Abend mit dem bayerischen Kammerorchester Bad Brückenau

Eigentlich könnten die Gegensätze in der klassischen Musik größer nicht sein: Auf der einen Seite Wolfgang Amadeus Mozart mit seinen Hornkonzerten, die für ihre lyrische Schönheit bejubelt werden. Und auf der anderen Seite Kompositionen von Arnold Schönberg, dem „Entdecker“ der Zwölftontechnik und bekannt für seine Aussage, dass Musik nicht schmücken, sondern wahr sein müsse. Passt das zusammen? Das bestens aufgelegte Bayerische Kammerorchester Bad Brückenau um seinen Dirigenten Sebastian Tewinkel hat es passend gemacht.

Womit der letzte Termin vor der Sommerpause der Oettinger Residenzkonzerte zu einem tollen, sogar lehrreichen Abend wurde. Zunächst stand der national und international renommierte Hornist Christoph Eß im Rampenlicht. Seine Interpretation des 2. Mozartschen Hornkonzerts „Es-Dur für Horn und Orchester, KV 417“ eröffnete den Abend. Geschrieben im Jahr 1783, zeigt es Mozarts reiferen Stil, und obwohl es technisch anspruchsvoll ist, legt es besonderen Wert auf lyrischen Ausdruck und Klangschönheit. Vor allem das Rondo bringt die Virtuosität des Solisten voll zur Geltung. Was das Publikum im leider nicht ganz ausverkauften Haus mit großem Applaus honorierte.

Kammerorchester spielt Musik von Mozart und Schönberg

„Ich maße mir das Verdienst an, eine wahrhaft neue Musik geschrieben zu haben, welche, wie sie auf der Tradition beruht, zur Tradition zu werden bestimmt ist“: Arnold Schönberg sagt das überaus selbstbewusst. In diesem Bewusstsein schrieb er - wahrscheinlich um 1897 - zehn „Walzer für Streichorchester“, die seinerzeit höchstwahrscheinlich nie zur Aufführung kamen. Das Kammerorchester spielte fünf davon, deren Klang schon Elemente der Zwölftontechnik erahnen ließen. Das Hörerlebnis war ungewohnt. Ganz anders in der Tonalität dann, noch vor der Pause, Mozart und Christoph Eß: „Konzert Es-Dur für Horn und Orchester, KV 495“, eines der bekanntesten und beliebtesten Werke der Hornliteratur überhaupt. Ein wahres Feuerwerk an Virtuosität und dennoch eine spielerische Leichtigkeit verströmend. Und es zeigte die ganze Meisterschaft von Eß, die das Publikum auch entsprechend feierte. Noch vor der Pause seine Solo-Zugabe: „Le Rendez Vous de Chasse“.

Der Rest des Abends gehörte Arnold Schönberg und Sebastian Tewinkel, der die Komposition „Verklärte Nacht, op. 4“ spielte, die auf dem gleichnamigen Gedicht von Richard Dehmel beruht. Dessen Lyrik muss den jungen Schönberg nachhaltig beeindruckt haben. Es handelt von einer Frau und einem Mann, die bei Nacht spazieren gehen. Sie gesteht ihm, von einem anderen Mann schwanger zu sein, fühlt sich deshalb schuldig. Doch anstatt sich von ihr abzuwenden, versichert ihr Begleiter, das Kind als seines anzunehmen.

Arnold Schönbergs Musik für ungeübte Hörer

Der Dirigent machte ein „Erklärkonzert“ daraus, in dem er vorab einzelne Szenen vorspielen ließ. So erschloss sich auch für ungeübte Hörer von Schönbergs Musik die in seinem Sinne „schmucklose Wahrheit“ der Komposition. Auch sie, und vor allem das Orchester, wurden mit großem Beifall bedacht. Zum Zurückholen in die gewohnte Tonalität servierte das Kammerorchester als Zugabe dann noch einmal Mozart: das Trio aus der Kleinen Nachtmusik. (AZ)